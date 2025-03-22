طلاب صناعات الخشبية بجامعة طيبة يواصلون تدريباتهم بحاضنة الأقصر الحرفية

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، الزيارة الميدانية الثالثة لطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية للمجمع الصناعي بالبغدادي وحاضنة الأقصر الحرفية بمدينة طيبة الجديدة، بهدف إكساب الطلاب خبرات عملية في مجال تصنيع المنتجات الخشبية وتعريفهم على أحدث التقنيات المستخدمة في الصناعة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد يحيى هاشم، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة.

اطلع الطلاب في مجمع البغدادي على مراحل تصنيع المطابخ والأثاث، وتعرفوا على عمليات التصميم والتقطيع والتجميع، وأنواع الإكسسوارات والمكائن المستخدمة، مما عزز فهمهم لآليات التصنيع والإنتاج.

كما تعرف الطلاب في حاضنة الأقصر الحرفية على مشروعات حرفية وصناعية مرتبطة بالأخشاب، وشاهدوا مراحل تنفيذ الأعمال الديكورية باستخدام خشب السرسوع، وتعرفوا على أدوات تشكيله وتجفيفه.

وشاهد الطلاب مراحل إنتاج مشابك الغسيل الخشبية، وتعرفوا على أساليب إنتاج ودهان التحف الديكورية، مما يفتح لهم آفاقًا جديدة لابتكار منتجات سياحية.

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