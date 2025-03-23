مودريتش يرد على مبابي بشأن الكرة الذهبية قبل لقاء فرنسا وكرواتيا

أشاد لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، بمستوى المنتخب الكرواتي، خلال الفوز على فرنسا مؤخرا، 2-0، بذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، فيما رد على تصريحات كيليان مبابي، قائد الديوك، بشأن الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وقال مودريتش، في حوار أجراه مع شبكة "تيليفوت" الفرنسية: "قدمنا مباراة رائعة، لكن لا يزال أمامنا الكثير، لدينا مواجهة صعبة في باريس، وسيتعين علينا تكرار الأداء الذي قدمناه يوم الخميس إذا أردنا الوصول إلى نصف النهائي".

مودريتش ومبابي

وأضاف: "المزاح مع مبابي؟.. نعم.. هذه أمور تحدث في كرة القدم، مجرد مزاح بيننا، لكنه لم يكن شيئًا خاصًا ضده"، وذلك بعدما طالبه قائد كرواتيا بالنهوض، بعدما سقط نجم فرنسا، رغبة في الحصول على ركلة جزاء.



وتابع: "أريد الاستمتاع بكل يوم، ما زلت بحالة جيدة، لا يمكنني التأثير على ما يقال عني، لدي الكثير لأقدمه في كرة القدم، لا أهتم بالسن، طالما أن هذا الشغف لا يزال في داخلي، سأواصل اللعب".

وواصل: "نريد تحقيق الثلاثية، هو إنجاز لم يحققه ريال مدريد من قبل، لدي طموح لمواصلة تحقيق الألقاب، في نهاية الموسم، سأجتمع مع الإدارة لنرى ما هو الأفضل للنادي ولي".

وأردف: "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، لديه القدرة على فعل أشياء لم نشهدها من قبل، أكثر ما أدهشني هو شخصيته وطريقته في التعامل".

وأكمل "إنه فتى رائع، متواضع جدًا، دائم المزاح، ومستعد دائمًا لمساعدة زملائه، إنه هادئ جدًا، قد يقول البعض إنه لم يقدم أفضل موسم له، لكنه سجل 30 هدفًا، تخيل لو كان في أفضل مستوياته! إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم".

وبشأن تصريح مبابي بأنه سيطلب منه نصيحة للفوز بالكرة الذهبية، قال مودريتش: "أقول له أن يواصل مساعدة ريال مدريد على الفوز بالمباريات، وأنا متأكد أنه سيكون من بين المرشحين للفوز ليس بواحدة فقط، بل بعدة كرات ذهبية".

واختتم: "الفوز بالكرة الذهبية (في 2018)، كان ذلك أمرًا رائعا ولا يُنسى، لا أصدق حتى الآن ما حققته".

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