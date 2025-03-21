مبابي في مرمى الانتقادات بعد عودته لمنتخب فرنسا

أثارت عودة كيليان مبابي إلى صفوف المنتخب الفرنسي انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الفرنسية عقب خسارة منتخب «الديوك» 0ـ2 أمام مضيفه منتخب كرواتيا، الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أمم أوروبا.

هجوم فرنسي على مبابي



وكتبت صحيفة «لوفيجارو»: لقد كان هذا في النهاية بمثابة خيبة أمل حقيقية، على أقل تقدير.



وشهدت المباراة الظهور الأول لقائد منتخب فرنسا منذ 9 سبتمبر الماضي.



ولم يكن مهاجم ريال مدريد الإسباني الوحيد الذي كان في مرمى الانتقادات اللاذعة، حيث طالت أيضًا عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



أضافت لوفيجارو: مبابي وديمبلي كانا السبب الرئيس للخسارة، لكنهما ليسا الوحيدين، إذ غاب الهجوم الفرنسي يوم الخميس.



وعلى الرغم من استحواذهم على الكرة وحصولهم على ركلات ركنية، إضافة لتسديدهم على المرمى أكثر من لاعبي المنتخب الكرواتي الفعالين، فإن الفرنسيين نادرا ما شكلوا تهديدًا حقيقيًا.



وكتبت صحيفة ليكيب في تعليقها عن المباراة: لم يستطع عثمان ديمبلي أو كيليان مبابي تقديم مستواهما البارع الذي قدماه مع نادييهما منذ بداية عام 2025، وذلك حينما لعبا أساسيين مع منتخب فرنسا.



وأضافت الصحيفة الرياضية الشهيرة: سدد مبابي كثيرًا ـ ست مرات ـ وجاءت معظم تسديداته بين القائمين والعارضة في كثير من الأحيان، لكنه افتقر إلى الكفاءة.



وبعد فوزه بثنائية بيضاء أحرزهما أنتي بوديمير وإيفان بيريسيتش في مباراة الذهاب، بمدينة سبليت، أصبح يكفي منتخب كرواتيا الخسارة بفارق هدف وحيد فقط في مباراة الإياب، التي تجرى في باريس العاصمة الفرنسية، الأحد، من أجل التأهل للأدوار النهائية في المسابقة القارية.



وعجز مبابي، الذي أراحه ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، في بداية الموسم الحالي للتأقلم مع الحياة في مدريد العاصمة الإسبانية، عن التسجيل في ست مباريات دولية حتى الآن.

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