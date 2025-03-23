ميناء الإسكندرية يستقبل 1700 راكب على متن سفينتين سياحيتين

قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة ـ باستقبال السفينتين السياحيتين Astoria Grande وMS Hamburg خلال 48 ساعة يحملان على متنيهما 1703 راكب ما بين سائحين وأطقم.

وجاء ذلك في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة وتعليمات الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ممثلة عن وزارة النقل وكذا وزارة الأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الأسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية.

وتم إستقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

كما حرصت هيئة ميناء الأسكندرية على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينتين منذ وصولهما وكذا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

وأعدت هيئة ميناء الأسكندرية إستقبال حافل للسفينتين والسائحين يضم عروض فولكلورية مقدمة من فرقة هابي شو وهدايا تذكارية، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية خاصة وأن هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية في ذات الشهر للسفينة Astoria Grande والتي سبق وأن زارت ميناء الأسكندرية في 8 مارس 2025 وهي تعد من ابرز السفن السياحية التي تبحر في البحر المتوسط بطول يصل إلى 193 م تقريبا وعرض 31م تقريبا وبغاطس 6م.

يذكر أن السفينة السياحية Astoria Grande الحاملة لجنسية بالاو قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية فجر يوم السبت الموافق 22 مارس 2025 وكان يبلغ عدد ركابها من 1243 راكب من بينهم حوالي 816 سائح قادمة من ميناء كوسداسي التركي ومتجهة بعد مغادرتها ميناء الأسكندرية إلى ميناء أزمير التركي.

وفي ذات السياق فقد تراكت السفينة MS Hamburg الحاملة لجنسية البهاما على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية صباح يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025 وتحمل على متنها 460 راكب ما بين سائحين وطاقم قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة بعد مغادرتها ميناء الأسكندرية إلى ميناء سيروس اليوناني ويبلغ طول السفينة 144.13م وعرضها 21.5 م بغاطس يصل إلى 5.3 م.

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