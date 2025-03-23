مسؤولون إسرائيليون: احتلال قطاع غزة مرهق للجيش ويتطلب 5 فرق عسكرية

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: ننتظر نتائج محادثات وقف إطلاق النار، ولا قرار بشأن تصعيد المرحلة الحالية.

مسؤولون إسرائيليون: مستعدون للتفاوض مع حماس عبر وسطاء قبل شن أي غزو واسع

وقال المسؤولون الإسرائيليون: مستعدون للتفاوض مع حماس عبر وسطاء قبل شن أي غزو واسع النطاق على القطاع.

وأضاف المسؤولون أن احتلال قطاع غزة يتطلب 5 فرق عسكرية، مما يرهق الجيش، مع تشكيك جنود الاحتياط بخوض حرب مفتوحة.

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