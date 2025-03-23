الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤولون إسرائيليون: احتلال قطاع غزة مرهق للجيش ويتطلب 5 فرق عسكرية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: ننتظر نتائج محادثات وقف إطلاق النار، ولا قرار بشأن تصعيد المرحلة الحالية.

مسؤولون إسرائيليون: مستعدون للتفاوض مع حماس عبر وسطاء قبل شن أي غزو واسع

وقال المسؤولون الإسرائيليون: مستعدون للتفاوض مع حماس عبر وسطاء قبل شن أي غزو واسع النطاق على القطاع.

txt

حماس تصدر بيانا بعد دعوة سموتريتش

وأضاف المسؤولون أن احتلال قطاع غزة يتطلب 5 فرق عسكرية، مما يرهق الجيش، مع تشكيك جنود الاحتياط بخوض حرب مفتوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50021 شهيدا

استشهاد 35 فلسطينيًّا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

السجن 15 سنة لتربي نبش قبر ممرضة واغتصب جثتها في حلوان

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بالصاغة بمنتصف تعاملات اليوم

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

منوعات

المزيد

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل الاستغفار (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

فضلها وما يميزها عن غيرها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

المزيد
الجريدة الرسمية