الأحد 23 مارس 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يشهد القرعة العلنية للفائزين بالمسابقة الرمضانية

سحب مسابقة رمضان
سحب مسابقة رمضان بتعليم الدقهلية، فيتو

شهد  اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية إجراءات القرعة العلنية لاختيار الطلاب الفائزين في المسابقة الرمضانية لتوجيه التربية الدينية الإسلامية للعام الثالث على التوالي.

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

سحب الفائزين في مسابقة رمضان بتعليم الدقهلية 

تم السحب بحضور  بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، طارق الغازي موجه عام التربية الإسلامية،  طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية، صابر بدر موجه المديرية للغة العربية.
 

الاختيار من بين  1114 إجابة صحيحة

وقامت زهرات الصف الأول والثاني الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات بالتقاط الأوراق من داخل الصندوق وتم الاختيار من بين  1114 إجابة صحيحة وقد قام الرشيدي بتقديم التهنئة للفائزين.

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