الدقهلية تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار مبانيها (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شاركت المحافظة فى الحدث البيئي العالمي السنوي المتمثل فى الاحتفال "بساعة الأرض "والذي يشهد مشاركة واسعة بمختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة.

وشاركت الدقهلية في الحدث البيئي العالمي السنوي ساعة الأرض، وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحراري، ومشاركة مصر في دعم قضايا البيئة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذا الحدث المتمثل في "ساعة الأرض" يعد رسالة للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة.

إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المنشآت الحكومية

حيث تم إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المنشآت الحكومية والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وتخفيض إضاءة الحدائق والطرق العامة بنسبة 50 %، وغيرها من الأماكن غير الحيوية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الدقهلية والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالدقهلية.

"ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي

تجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" هى حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هى أولى المدن التى بدأت هذه الحملة فى 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا.

وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التى شاركت فى هذه الفعالية عام 2008، وتلتها القاهرة فى عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010، ومن المعتاد أن يطفئ أكثر من ٣٥٠ مكانًا شهيرًا حول العالم أضواءه للإحتفال بهذه المناسبة بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا، وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك بالولايات المتحدة.

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