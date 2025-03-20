قرية الشيخ الحصري بالغربية تكرم 300 طالب في المسابقة الرمضانية لحفظ وتجويد القرآن (صور)

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية "قرية الشيخ الحصري" إقامة الاحتفالية الكبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم وتجويده في المسابقة الرمضانية الأولى والتي نظمها بيت مال المسلمين التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالقرية.

حيث تم تكريم نحو 318 من الطلاب المتفوقين من حفظة القرآن الكريم، من البنين والفتيات، من طلبة المدارس الحكومية والمعاهد الازهرية وتم توزيع الجوائز المالية والعينية والمصاحف وشهادات التقدير علي جميع المتسابقين بعد اجتيازهم الاختبارات التي أشرف عليها عدد من مشايخ الأزهر الشريف والأوقاف وذلك لتشجيعهم على المداومة على حفظ كتاب الله وتشجيع باقي أطفال القرية علي حفظ القرآن والمشاركة خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك بحضور ميرفت مجاهد مدير إدارة غرب طنطا التعليمية ومحجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين وممثلين عن وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الشعبية وأهالي القرية.

وأكد الشيخ سامي الكنيسي رئيس مجلس إدارة بيت مال المسلمين بالقرية أهمية هذه الفعاليات التي تُسهم في نشر وتعزيز قيم القرآن الكريم لدى الأطفال، مشيدًا بمشاركة الطلبة من المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية في هذه المسابقة المهمة ومطالبًا بزيادة اعداد المتسابقين خلال السنوات القادمة.

مضيفًا أن جميع الجوائز ونفقات الاحتفالية تمت عن طريق الدعم المباشر من أهالي القرية تحت مسمى "مسابقة حفظ القرآن الكريم"، وبعيدًا تمامًا عن أموال الزكاة والصدقات الخاصة ببيت المال.

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