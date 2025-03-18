إفطار مع القائد.. رسائل الرئيس لوزير الداخلية وطلبة الشرطة

في ليلة رمضانية لا تُنسى، تحولت أكاديمية الشرطة إلى خلية نحل، ليس بسبب التدريبات الصارمة، بل بسبب زيارة مفاجئة من قائد الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وكان في استقباله محمود توفيق وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة.



لم يكن مجرد إفطار رمضاني، بل كان لقاءً تاريخيًا، رسالة قوية إلى كل مصري، وإلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن.



عيون الطلبة تلمع، وقلوبهم تخفق، والرئيس يتحدث إليهم حديث الأب إلى أبنائه، حديث القائد إلى جنوده. لم يكتفِ بمشاركة وجبة الإفطار، بل شاركهم رؤيته، مخاوفه، وآماله. العالم يتغير، والتحديات تتصاعد، ومصر في قلب العاصفة، لكنها لن تهتز.



"الوعي هو سلاحنا"، هكذا قالها الرئيس، مدوية في أرجاء الأكاديمية. لم يترك شاردة ولا واردة، تحدث عن التحديات الاقتصادية، والإرهاب، والشائعات التي تستهدف النيل من عزيمة المصريين. لكنه في كل مرة، كان يختم حديثه بابتسامة الواثق، بنظرة القائد الذي يعرف طريقه.



لم تكن زيارة عابرة، بل كانت تأكيدًا على أن مصر في أيدٍ أمينة، وأن رجال الشرطة هم العين الساهرة التي تحمي الوطن.. لم ينسَ الرئيس أن يشيد بدورهم في استعادة الأمن والاستقرار، ولم ينسَ أن يذكرهم بأنهم جزء من نسيج هذا الوطن، وأن عليهم أن يكونوا قدوة في كل شيء.

استعرض الرئيس جهود الدولة في تطوير مؤسساتها، وعلى رأسها وزارة الداخلية، مشيرًا إلى تحول قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، بما يعكس رؤية شاملة للتأهيل والإصلاح.



قوة الشرطة المصرية

أشاد الرئيس بدور الشرطة المصرية في استعادة الأمن والاستقرار بعد أحداث 2011، مؤكدًا على قدرتها على المواجهة..

في تلك الليلة، لم يكن هناك رئيس وطلبة فقط، بل كان هناك وطن بأكمله، يستمع إلى قائده، ويجدد العهد على الولاء والانتماء. كانت ليلة فارقة، ليلة أثبتت أن مصر قوية بأبنائها، وأنها لن تسمح لأي قوة في العالم أن تنال من عزيمتها.

رسائل الرئيس السيسي

رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة للسيد محمود توفيق وزير الداخلية وطلبة أكاديمية الشرطة.. الوعي، اليقظة، والعمل الجاد. هذه هي أدواتنا لمواجهة التحديات، وهذه هي طريقنا نحو مستقبل أفضل. ومصر، كما أكد الرئيس، ستظل دائمًا في أمن وأمان، بفضل الله وجهود أبنائها المخلصين.



يمكن تلخيص أهم ما جاء في زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة في النقاط التالية:

تأكيد على أهمية الوعي الوطني في مواجهة التحديات والشائعات.. الإشادة بدور الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار.. التأكيد على أن مصر قوية بأبنائها، وأنها لن تهتز أمام أي تحديات.. دعوة الطلبة إلى أن يكونوا قدوة في كل شيء، وأن يتحلوا باليقظة والفطنة.. تأكيد على أن مصر ستظل دائمًا في أمن وأمان.

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