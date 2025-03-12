دروس من أبناء الأبطال في يوم الشهيد وندوة تثقيفية ملهمة

يوم الشهيد هو مناسبة وطنية عظيمة، يتم فيها تكريم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، تلك الندوة التثقيفية التي شهدها أمس السيد الرئيس السيسي بمركز المنارة كانت متنوعة حافلة بالإبداع من تسليط الضوء على بطولات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية لدى الشباب.



وكانت الأنظار معلقة بأبناء الشهداء، أولئك الأبطال الذين يحملون على أكتافهم إرثًا ثقيلًا، ومع ذلك، يظهرون صلابة وعزيمة تفوق أعمارهم، فكل أبناء الشهداء لهم قصص ملهمة خالدة.



بين الحضور، برز الطفل عمر إبن الشهيد عقيد طيار أركان حرب هشام حسني، قصته تلامس القلوب وتلهم النفوس.. كان هذا الطفل، إبن الشهيد البطل، يصارع مرض السرطان اللعين.. لم يستسلم، بل واجه المرض بشجاعة وثبات، تمامًا كما واجه والده الأعداء. خلال فترة علاجه، لم يتوقف عن الحلم، بل زاد إصراره على تحقيق أمنية والده في أن يرى إبنه طبيبًا يعالج المرضى.



الذروة:

في كلمته المؤثرة أمام الحضور، تحدث الطفل عن والده الشهيد، وعن حلمه في أن يصبح طبيبًا لعلاج مرضى السرطان. لم يذرف دمعة واحدة، بل تحدث بثقة وثبات، وكأنه يلقي قسم الطبيب أمام العالم، بفضل إرادته القوية وإيمانه بالله، انتصر على السرطان، وعاد مصممًا على تحقيق حلمه.

قصة عمر هى أمل وتحدي، قصة تؤكد أن أبناء الشهداء هم حقًا بذور الأمل التي تنبت في أرض الوطن، لتزهر قوة وعطاءً.

فقرات الندوة التثقيفية كانت متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، مثل الأفلام الوثائقية التي تعرض بطولات الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن.. والعروض المسرحية التي تجسد قصص الشهداء وتبرز قيم الشجاعة والتضحية.. بخلاف الأغانٍ الوطنية تلهب المشاعر الوطنية وتعزز الانتماء للوطن.



الحضور استمتع بكلمات مؤثرة يلقيها أسر الشهداء، أو القادة العسكريون، أو الشخصيات العامة، ثم أخيرا تكريم أسر الشهداء، تلك الندوة أشرف على تنفيذها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة لذلك خرجت ناجحة تخطيطًا وتنظيمًا محكمًا، وذلك من خلال إستخدام تقنيات حديثة مثل العروض المرئية والصوتية، والإضاءة المبتكرة، لخلق جو من الرهبة والتقدير.



تصميم الديكورات التي تعكس روح المناسبة وتعزز الشعور بالفخر الوطني.. إختيار الموسيقى التصويرية التي تتناسب مع طبيعة الفقرات المختلفة في الندوة.. التنسيق مع الجهات المختلفة مثل وسائل الإعلام، والمؤسسات الثقافية، والفنانين، الإشراف على تنفيذ جميع فقرات الندوة لضمان خروجها بأفضل صورة..

كل عام ومصر والقوات المسلحة بخير وفي أمن وأمان.

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