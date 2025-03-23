الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يتفوق على الزمالك في موسم السيدات

الكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، أسدل الستار مؤخرا الستار على الموسم المحلي للكرة الطائرة على مستوى السيدات، من خلال ختام منافسات كأس السوبر المصري ومسابقتي الدوري وكأس مصر.

وسجل الأهلي تفوقا ملحوظا على الزمالك في الموسم المحلي للكرة الطائرة سيدات من خلال الفوز ببطولتين مقابل بطولة واحدة للقلعة البيضاء.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، وأيضا حصد لقب بطولة الدوري، فيما توج الزمالك بلقب كأس مصر.

الزمالك بطلا لكأس مصر

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني بلقب بطولة كأس مصر بعد التفوق على الأهلي في المباراة النهائية.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. 

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حسب دلفي.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب الدوري الممتاز سيدات بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-0)، في سلسلة مباريات الدور النهائي.

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