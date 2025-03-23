الإعلام الحكومي بغزة: القطاع على شفا كارثة إنسانية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد إن القطاع على شفا كارثة إنسانية، وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي.

كارثة إنسانية تواجه قطاع غزة

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يواجهون كارثة غير مسبوقة مع تنفيذ الاحتلال إبادة جماعية.

وتابع: إغلاق الاحتلال معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات يعمقان الأزمة المتفاقمة، ونحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم، ونطالب العالم بالضغط لوقفها.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن عدد الشهداء خلال اليوم ارتفع إلى 35 شهيدا إثر مواصلة قوات الاحتلال قصفها مناطق مختلفة في جنوب قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف مسيّرات لنازحين غربي رفح

وأفاد شهود عيان باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مسيّرات إسرائيلية نازحين أثناء خروجهم من حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد ما لا يقل عن 130 فلسطينيا نتيجة للهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 130 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 263 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في آخر 48 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي قائلة "وصل مستشفيات قطاع غزة 130 شهيدا، بينهم شهيدان انتشال، و263 إصابة، خلال 48 ساعة الماضية".

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