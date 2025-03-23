الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

أوراوا الياباني يتصدر مفاجآت دوري أبطال آسيا للسيدات

أوراوا الياباني يتصدر
أوراوا الياباني يتصدر مفاجآت دوري أبطال آسيا للسيدات

أطاح فريق جامعة ووهان جيانجهان الصيني، اليوم الأحد،  بأوراوا الياباني، المستضيف والمرشح الأكبر للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للسيدات.

 

وودع أوراوا البطولة الآسيوية النسائية من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة أقيمت على ملعب كوماجايا بمحافظة سايتاما اليابانية، علمًا بأن الوقتين الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل السلبي.

وفشل صاحب الأرض، عبر خطته الهجومية (4-2-3-1)، في الوصول لشباك ضيفه الصيني طوال 90 دقيقة، ثم على مدى الشوطين الإضافيين، بفضل صلابة دفاع الخصم الذي اعتمد على خبرة المدافعة الكورية الجنوبية كيم هاي ري (34 عامًا).


وابتسمت الركلات الترجيحية لممثل الصين، بعد أن أهدرت الجانب الياباني 3 ركلات، من المهاجمة ساتوكو فوجيساكي، ولاعبة الوسط ميكي إيتو، والمحور يو إيندو، لتنتهي بنتيجة (5-6) لمصلحة الضيف.

منافس جامعة ووهان جيانجهان الصيني

وبعد تجاوز أوراوا، سيلاقي جامعة ووهان جيانجهان الصيني، في نصف النهائي، فريق هوشي منه سيتي الفيتنامي، الذي انتصر على أبوظبي الرياضي الإماراتي (5-4) أمس السبت.

وستجرى مباراتا نصف النهائي في 21 مايو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 24 من الشهر ذاته.

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