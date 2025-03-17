مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى النهائي

دوري أبطال آسيا للنخبة، أجريت اليوم الإثنين، قرعة ربع نهائي دوري النخبة الآسيوي، والتي ستقام في جدة.

وحددت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة مسار المنافسة من الدور ربع النهائي وصولًا إلى النهائي المنتظر، حيث تقام المباريات السبع بنظام التجمع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل إلى 3 مايو 2025.

وللمرة الأولى منذ نسخة عام 2013، تشهد البطولة مواجهات مباشرة بين أندية الشرق والغرب في الدور ربع النهائي.

وأسفرت المواجهات عن وقوع الهلال السعودي، مع جوانجزو الكوري الجنوبي، بينما يتقابل أهلي جدة مع بوريرام يونايتد.

ويواجه النصرالسعودي خصمه يوكوهاما الياباني، فيما يتقابل كاواساكي فرونتالي الياباني مع السد القطري.

مواعيد ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

ويلعب الهلال مع جوانجزو، يوم 25 أبريل المقبل، فيما يتقابل الأهلي مع بوريرام يونايتد، والنصر مع يوكوهاما، يوم 26 من نفس الشهر.

وتختتم مباريات ربع النهائي، بمواجهة كاواساكي فرونتالي ضد السد، يوم 27 أبريل.

أما مباريات نصف النهائي، فتنطلق يوم 29 أبريل، حيث يتقابل في نصف النهائي الأول، الفائز من الهلال وجوانجزو، مع المتأهل من الأهلي وبوريرام.

وفي 30 أبريل، سيقام نصف النهائي الثاني، والذي يجمع المتأهل عن النصر ويوكوهاما، ضد الفائز من السد وكاواساكي.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو 2025، على ملعب الإنماء في جدة.

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