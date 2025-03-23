الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

تفاعل واسع حول فاتورة الكهرباء الشهرية للمسجد الحرام

الحرم المكي، فيتو
الحرم المكي، فيتو

كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، نشرته القناة الإخبارية السعودية، أن فاتورة الكهرباء الشهرية للمسجد الحرام تبلغ 15 مليون ريال (نحو 4 ملايين دولار) وهو ما أثار تفاعلا كبيرا.

فاتورة كهرباء المسجد الحرام 

وأوضح التقرير أن المسجد الحرام في مدينة مكة ومرافقه يستهلك نحو 100 ميجا فولت أمبير يوميا، موزعة على نظام صوتي يضم 8 آلاف سماعة ويعد من الأكبر عالميا، وأكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة، وأكثر و120 ألف وحدة إنارة، بالإضافة إلى منظومة تبريد بطاقة 155 ألف طن.

كما يشمل التشغيل 883 وحدة تكييف لتوفير بيئة مريحة ونحو و4323 مروحة تهوية ورذاذ لتلطيف الأجواء،  و519 سلمًا كهربائيا، و100 شاشة تفاعلية تعمل بـ16 لغة مختلفة، لتوفير بيئة مريحة للمصلين والزوار.

حجم الطاقة المستهلكة لتشغيل أحد أكبر المساجد في العالم

هذه الأرقام الضخمة سلطت الضوء على حجم الطاقة المستهلكة لتشغيل أحد أكبر المساجد في العالم، مما أثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حساب: "الله عزنا بحكامنا ال سعود الصالحين الكرماء مهما نقول فيهم من شكر وجزيل لانستطيع أن نعطيهم جزء مما أعطونا لخدمة الحرمين والزائرين والمواطن والمقيم".

وكتب آخر: "إذا، خلال عشر سنوات، تكون تكلفة الكهرباء للمسجد الحرام  فقط حوالي مليار و800 مليون ريال سعودي".

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السعودية المسجد الحرام فاتورة الكهرباء الشهرية

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