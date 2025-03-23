التشكيل المتوقع لقمة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يحل منتخب هولندا ضيفا اليوم الأحد أمام منتخب إسبانيا، على ملعب ميستايا، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية



حراسة المرمي: سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - ديان هويسين - روبن لو نورماند - كوكوريا

خط الوسط: بيدري - زوبيميندي - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: لامين يامال - أيوزي بيريز - نيكو ويليامز

تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية



حراسة المرمي: بارت فيربورجين

خط الدفاع: لوتشاريل جيرترويدا - فان هيك - فيرجيل فان دايك - فريمبونج

خط الوسط: تيون كووبميينيرز - تيجاني ريجنديرز

خط الوسط الهجومي: سيمونز - جاستين كلويفرت - كودي جاكبو

خط الهجوم: ميمفيس ديباي

صافرة فرنسية لمواجهة إسبانيا وهولندا

وقع الاختيار على الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة مباراة إسبانيا وهولندا، على ملعب ميستايا إسبانيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.



وسيتولى التحكيم عبر الفيديو “الفار” في هذه المباراة كل من ويلي ديلاجو وبينوا ميلو، أما الحكمان المساعدان فهما نيكولا دانوس وبنجامين باج، وستكون ستيفاني فرابارت حكمة رابعة في ميستايا.

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، اليوم الأحد على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد هولندا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وهولندا

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إسبانيا وهولندا على قناة beIN Sports HD1.

وخطف المنتخب الإسباني تعادلا قاتلا أمام مضيفه الهولندي 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "فينورد"، الخميس الماضي في مباراة الذهاب.



منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 16 نقطة، ويطمح في الفوز للتقدم نحو الكأس من أجل فرض زعامته على أوروبا بعد فوزه قبل 9 أشهر باليورو.

في المقابل، يتسلح منتخب هولندا بكتيبة من النجوم لتحقيق الفوز والتقدم نحو لقب أوروبي لم يتحقق في مسيرة الطواحين من قبل.

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