إسبانيا وهولندا يتعادلان 2-2 في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، تعادل منتخب إسبانيا، مع مضيفه منتخب هولندا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما الآن في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق نيكولاس ويليامز في الدقيقة 9، ثم تعادل منتخب هولندا في الدقيقة 28 عن طريق كودي جاكبو، ثم تقدم هولندا عن طريق تياني ريندرز في الدقيقة 46، وتعادل ت إسبانيا عن طريق ميكيل ميرينو 3+90.

تشكيل هولندا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: فيربروخين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، هاتو، فان هيكي، جيرترويدا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.

تشكيل إسبانيا أمام هولندا

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي: سيمون - بيدرو بورو - لي نورماند - كوبارسي - كوكوريلا - زوبيميندي - بيدري - فابيان - يامال - نيكو ويليامز - موراتا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريميرو، رايا، مينجويزا، هويسين، جريمالدو، ميرينو، أولمو، أيوزي، سامو، أليكس جارسيا، باينا، أويارزابال.

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام في ميستايا يوم الأحد المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.