الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

إسبانيا وهولندا يتعادلان 2-2 في دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا وهولندا
إسبانيا وهولندا

دوري الأمم الأوروبية، تعادل منتخب إسبانيا، مع مضيفه منتخب هولندا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما الآن في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق نيكولاس ويليامز في الدقيقة 9، ثم تعادل منتخب هولندا في الدقيقة 28 عن طريق كودي جاكبو، ثم تقدم هولندا عن طريق تياني ريندرز في الدقيقة 46، وتعادل ت إسبانيا عن طريق ميكيل ميرينو 3+90.

تشكيل هولندا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: فيربروخين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، هاتو، فان هيكي، جيرترويدا.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.

تشكيل إسبانيا أمام هولندا

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي: سيمون - بيدرو بورو - لي نورماند - كوبارسي - كوكوريلا - زوبيميندي - بيدري - فابيان - يامال - نيكو ويليامز - موراتا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريميرو، رايا، مينجويزا، هويسين، جريمالدو، ميرينو، أولمو، أيوزي، سامو، أليكس جارسيا، باينا، أويارزابال. 

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام في ميستايا يوم الأحد المقبل.

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