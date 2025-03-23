الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

بيراميدز يحل ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر 

بيراميدز والإسماعيلي،
بيراميدز والإسماعيلي، فيتو

كأس عاصمة مصر، يستضيف الإسماعيلي نظيره بيراميدز على استاد الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة رابطة الأندية المصرية “ كأس عاصمة مصر”.

ويتواجد فريقا بيراميدز والإسماعيلي في المجموعة الرابعة من كأس رابطة الأندية والتي تضم الاتحاد السكندري وحرس الحدود.

 

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي بالمركز الثالث بدون نقاط.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر).

حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

حكم ساحة: إبراهيم محمد.

حكم مساعد 1: أحمد صلاح.

حكم مساعد 2: محمد علي توفيق.

حكم رابع: أحمد جمال.

حكم تقنية الفيديو: مصطفى مدحت.

حكم مساعد تقنية فيديو: أحمد حامد فهيم

 

مجموعات كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

سيراميكا - غزل المحلة 3_0
مودرن سبورت -  سموحة  2_0

الأحد 23 مارس

9:30  الإسماعيلي  - بيراميدز   
9:30  الاتحاد السكندري - حرس الحدود 
9:30   بتروجت - الزمالك  

الاثنين 24 مارس

9:30   إنبي - فاركو   
9:30  طلائع الجيش  - الأهلي  
9:30  البنك الأهلي   -  المصري البورسعيدي

 

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