المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث بدمياط: أسعار غرف النوم تبدأ من 30 ألف جنيه والانتريه بـ 25 ألفا.. ونقدم تخفيضات تصل لـ 20% (فيديو وصور)

رصدت عدسة فيتو إقبال المستهلكين على آخر أيام معرض صنع في دمياط للاثاث " معرض صنع فى دمياط " والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.

وانطلقت فعاليات دورة جديدة في رمضان لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث الذي أقيم بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، وذلك على مدار 11 يومًا متتاليا؛خلال الفترة من 13 حتى السبت 22 مارس 2025 داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.

معرض اثاث دمياط دورة رمضان 2025

وقال محمد مسلم المدير التنفيذي لنقابة صناع اثاث دمياط عدة تصريحات لفيتو عن الدورة الاستثنائية للمعرض في رمضان قائلا " ان رمضان هو عيد من أعياد المسلمين، وإحنا دائمًا بنشارك هنا في جهاز تنمية المشروعات في دورات متتالية، لكن فكرنا في دورة رمضان بالذات في إخوتنا المسيحيين، فالنسيج واحد وأعيادهم اللي بعد أعيادنا على طول، عارفين إن عندهم مناسبات وزواج، فقلنا نعمل الدورة وبدأنا الحمد لله وعملناها، كان إقبال كبير جدًا، والحمد لله ربنا كرمنا بالنجاح، وزي ما حضرتك شايفة الإقبال في آخر يوم، وقدمنا مبادرات كثيرة جدًا وأسعار وتخفيضات محترمة تناسب المسلمين وإخوتنا.

واضاف: دي الدورة الـ 45 أو الـ 46 في الجهاز باسم دمياط، وإحنا عندنا تجارب خلال السنتين اللي مروا، كان في ثوابت كده كنا حاطينها في مواسم وغير مواسم، التجربة أثبتت إن سوق الأساس في مصر سوق كبير جدًا، سوق يستوعب الجميع، يعني الأسس اللي كانت محطوطة إن ده موسم وده مش موسم، والأيام دي مش موسم، النهاردة أنا أعتقد إن التجربة بتثبت إن الكلام ده مش حقيقي، النهاردة سوق الأساس مفتوح طول السنة، النهاردة في آخر يوم في رمضان الإقبال كبير و10 أيام اللي فاتوا الإقبال كان بنفس الشكل، وده أكبر دليل إن مش مقياس وجود مناسبات عشان نحدد اقبال الناس، المعرض طول السنة لو مفتوح هيشتغل، والحمد لله لينا تجارب طول السنتين اللي مروا بالشكل ده، اشترك ف معرض رمضان للاثاث حوالي 90 عارض، ده كم كبير جدًا، وده اكبر عدد شارك في معارض قبل كدا، كمان عندنا شعار من الصانع للمستهلك، وهو ده اللي بيعمل الفرق بينا وبين السوق اللي بره.

دمياط طبعًا رائدة في صناعة الأساس، من حقها أن تكون موجودة في السوق، عندها إمكانياتها، عندها آلياتها، وهو ده اللي عامل فرق الحمد لله في عروضنا وفي أسعارنا اللي موجودة بره، عشان كده دائمًا العميل بقى عنده ثقة في الاسم، عنده ثقة في المكان، ومن خلالكم أنا بوجه الشكر للدولة، لأن الدولة النهاردة بتقدم لنا حاجات كثيرة ومميزات كثيرة، عشان تصب في الآخر في مصلحة المواطن، الدولة بتدعمنا عشان الصناعة المصرية يكون لها وجود على الأقل في السوق الداخلي، النهاردة السوق الداخلي مفتوح لكل المنتجات، لكن الحمد لله لما دمياط بتدخل الحمد لله لها سمعة طيبة، الناس كلها عندها ثقة في المنتج الدمياطي لأنه من الأخشاب الطبيعية، وده اللي بيدي لنا انفراد أو بيدي لنا مميزات كثيرة

أسعار الأثاث

أما بخصوص الأسعار أوضح محمد مسلم: " إحنا أسعارنا من المصنع ده لوحده تخفيض، يعني أسعارنا الموجودة في المعرض هي تخفيضات حقيقية من 15 لـ 20%، عندنا المنتج ليه مميزات إن هو خامات طبيعية، الخامات الطبيعية دي سلعة معمرة، لو حضرتك شفت موديل عندي هنا ونزلت سألت عليه، هتلاقي الـ 15 أو الـ 20% موجودين، ليه؟ النهاردة إحنا زي ما أنا قلت الدولة بتقدم لنا مميزات كثيرة بتصب في الآخر في خدمة المواطن، بره عنده أعباء كثيرة، عنده أعباء إيجار، عنده أعباء محل، عنده أعباء عديدة، كل ده بيضاف علي السعر النهائي الي بيتقدم للعميل وبالتالي بيرفع السعر، لكن الحمد لله من خلال أجهزة الدولة الممثلة في جهاز تنمية المشروعات بنشكره وبنشكر كل القائمين عليه، إن الحمد لله النهاردة الدولة بتقدم ميزة كبيرة جدًا هي تخفيض في الأسعار بطريق غير مباشر.

وتبدأ أسعار غرف النوم الرئيسية من 30 الف جنية كما بدأت اسعار غرف نوم الأطفال من 25 ألف جنيه وأسعار غرف الانتريه بدأت من 25 الف جنيه والسعر المبدأي لغرفة السفرة كان 30 الف جنيه وتختلف التكلفة بالنقص او الزياده حسب عدد القطع والخامات.





مشاركات صناع اثاث دمياط في المعارض المستقبلية

وعن المشاركات الاخري لصناع الاثاث في دمياط فسوف يقام معرض يوم ١٠ ابريل بنادي ٦ اكتوبر ثم يليه معرض اخر بنادي السكة الحديد عقب الانتهاء من المعرض الاول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.