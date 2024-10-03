اختر غرفة نوم أطفالك من معرض "صنع في دمياط" للأثاث (فيديو وصور)

تختتم فعاليات "معرض الاثاث صنع فى دمياط "، بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، غدا الجمعة 4 أكتوبر والذى استمر لمدة 10 ايام متتالية وشهد إقبالا من الزائرين.

معرض صنع في دمياط يعرض تشكيلة متنوعة من الأثاث

ويضم "معرض صنع فى دمياط "تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.

وتتنوع تصميمات غرف الأطفال بالمعرض فهناك غرفة نوم الاطفال تناسب المساحات الصغيرة والكبيرة ايضا، فهناك تصميمات تتضمن "سرير ودولاب وتسريحة، وتتكون من سرير بـ3 أدوار، فهناك دور علوىر ودور ثانى أيضًا فضلًا عن وحدة أدراج على شكل سلم مساحة السرير بشكل كامل.

وخلال جولتنا داخل أجنحة المعارض.. تحاورت فـيـتو مع، حافظ الشناوى، أحد صناع الاثاث فى دمياط، واحد العارضين بمعرض صنع فى دمياط، وقال:"اننا نشارك فى المعرض للعام الخامس على التوالى "، مشيدا بتنظيم المعرض.

وأضاف الشناوى ان المعرض يحظى باقبال من العملاء والزائرين، وتابع:" نقدم من خلال المعرض مجموعة من تصميمات غرف النوم الشبابى والاطفال بخامات جيدة وتصميمات متنوعة".

وقال ان غرفة نوم أطفال عادة تتضمن “ دولاب - 2 سرير - 2 كمودينو - تسريحة - مكتبة ”،لافتا الى انه يوجد جميع مقاسات غرف الأطفال سواء الدولاب بعرض متر و50سم وأيضا دولاب عرض 2 متر.

وأشار إلى أن التصميمات تعتمد على أجود أنواع الأخشاب والأسعار تختلف طبقا لمساحة وحجم الغرفة والتصميم، لافتا إلى أن الأثاث الدمياطى يتميز بجودة عالية وتصميمات مختلفة ومتنوعة تناسب الجمهور.

وعن احدث الالوان قال ان “ اللون البيبى بلو ” يعد من اكثر الالوان المطلوبة، لافتا الى انه يتم تغير الالوان والمساحة والوان القماش حسب رغبة العميل لافتا الى الاسعار تبدا من 25 الف للدولاب 1,50 سم الى 38 الف جنيها للمترين

تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر

ويضم "معرض صنع فى دمياط "، تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.