السيطرة على حريق في محل كشري بعزبة النخل (صور)

أخمدت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة حريق نشب في مدخنة مطعم كشري بشارع الفريد يقع أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة عزبة النخل، دون إصابات في الأرواح.

وبالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق حدث بسبب مدخنة محل كشري، نتج عنها اندلاع النيران وتفحم جميع محتوياته، أدى إلى تصاعد الأدخنة أعلى العقار الذي يقع أسفله محل الكشري وتمكنت قوات المطافئ من إخماد الحريق، ونجحت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها للشقق المتواجدة داخل العقار.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص مكان الحادث، ورفع آثار الحريق للوقوف على ملابساته.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارًا من الحماية المدنية، بنشوب حريق في عقار بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وتبين نشوب حريق في عقار سكني، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتولت الجهات الأمنية التحقيق.



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