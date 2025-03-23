الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية (فيديو)

كييف، فيتو
كييف، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، سمع فجر اليوم الأحد، دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتحدثت تقارير إعلامية عن هجوم روسي واسع بصواريخ كروز والطائرات المسيرة، استهدف مدنا أوكرانية بينها كييف، حيث تم تفعيل الدفاعات الأرضية.

وأشارت التقارير إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية.


وفي وقت سابق من أمس السبت قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إن 3 أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة بوكروفسك الواقعة بشرق أوكرانيا، وهي إحدى النقاط المحورية لتقدم القوات الروسية غربا.

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الحرب الروسية الأوكرانية العاصمة الأوكرانية كييف كييف

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