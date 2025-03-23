انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية ، سمع فجر اليوم الأحد، دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتحدثت تقارير إعلامية عن هجوم روسي واسع بصواريخ كروز والطائرات المسيرة، استهدف مدنا أوكرانية بينها كييف، حيث تم تفعيل الدفاعات الأرضية.

وأشارت التقارير إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية.

This is what it sounds like where I am. Just outside my window.



The shaheed drones are buzzing.



Welcome to life in Kyiv. pic.twitter.com/7Rrtni0dCC March 22, 2025



وفي وقت سابق من أمس السبت قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إن 3 أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة بوكروفسك الواقعة بشرق أوكرانيا، وهي إحدى النقاط المحورية لتقدم القوات الروسية غربا.

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