الجمعة 21 مارس 2025
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صحيفة أمريكية: ترامب يضعف موقف أوكرانيا في إنهاء النزاع مع روسيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت صحيفة "بيزنس إنسايدر" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضعف موقف كييف في عملية إنهاء الأعمال القتالية.

موقف كييف في عملية إنهاء الأعمال القتالية

وقالت الصحيفة: "في حين تواجه أوكرانيا قضايا صعبة في ساحة المعركة، مثل الخسائر في مقاطعة كورسك والهجوم المتواصل للقوات الروسية على الخطوط الأمامية، فإن إدارة ترامب تجعل الوضع أسوأ بشكل واضح، وتضعف نفوذ أوكرانيا في المفاوضات".

وأضافت أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد ساعدت أوكرانيا في وقت سابق على الصمود في النزاع مع روسيا، فإنها الآن تضع كييف في موقف صعب بشكل ملحوظ.

وأكد المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوج أن واشنطن تنوي إجراء ما يسمى بمحادثات تقريب وجهات النظر، في السعودية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لفهم شروط كل جانب لوقف إطلاق النار. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة ستجرى في الرياض في 24 مارس.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى أوكرانيا روسيا دونالد ترامب

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