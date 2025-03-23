موعد عرض مسلسل إش إش الحلقة 24

مسلسلات رمضان 2025، اشتعلت في الحلقة 23 من مسلسل إش إش الأحداث، وجاءت النهاية صادمة بشعور إش إش أن لبنى هي شقيقتها التي ادعت عائلة الجريتلي وفاتها صغيرة مما جعل الجمهور ينتظر عرض الحلقة 24 من مسلسل إش إش لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث.

ومن المقرر عرض مسلسل إش إش الحلقة 24 اليوم الأحد 23 مارس عبر منصة شاهد في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة.

أحداث مسلسل إش إش الحلقة 23

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل إش إش استمرار حفل زفاف لبنى ومختار، حيث تعم أجواء الفرح والاحتفال، بينما تراقب إش إش الموقف من بعيد بعينين مليئتين بالحزن والحسرة، إذ لا تزال مشاعرها تجاه رجب عالقة في قلبها.

وتتحدث إش إش إلى شقيقتها صفاء وتخبرها أنها لم تلق من رجب إلا كل الخير والحب والحنان، بينما تلمح صفاء بضرورة تجاوز الماضي والمضي قدمًا، وتقرر إش إش التركيز أكثر على عملها، فتلجأ إلى مكرم شخاليل وتخبره برغبتها في العمل في الكباريه الذي سبق أن حدثها عنه.

وبالفعل، تتفق مع صاحب الكباريه على راتب شهري مرتفع مقابل عملها لديه، أما صفاء، فتنشغل في تجهيز مستلزمات زواجها، حيث تبدأ في شراء ما تحتاجه لجهازها استعدادًا للمرحلة الجديدة في حياتها.

في مشهد آخر، تحدث مقابلة بين إش إش وفاتن، حيث تخبرها فاتن أنها تشعر بالمظلومين لأنها ظلمت في حياتها، وعرضت على إش إش مال ولكن إش إش ترفض، على الجانب الآخر، تبدأ لبنى في طرح أسئلة لنفسها حول والدتها، خاصة بعد أن أخبرها مختار أثناء حديثهما في المنزل أن حميدة ليست والدتها الحقيقية، ويدفعها هذا الشك إلى التوجه إلى السجل المدني، حيث تطلب استخراج قيد عائلي، لتكتشف أن فرج الجريتلي كان متزوجا من سيدتين وهما إخلاص وحميدة، مما يزيد من غموض هويتها.

وتتواصل لبنى مع مكرم شخاليل وتسأله عن الاسم الكامل لإخلاص، وبمجرد أن يخبرها به، تتأكد أنها والدتها الحقيقية، وفي مشهد آخر، يجلس فرج مع رجب محاولًا التحدث معه، إلا أن رجب يكون غارقًا في عالمه الخاص وغير مكترث بما يُقال له.

وفي نهاية الحلقة، يتصل مكرم شخاليل بإش إش ليخبرها بأن لبنى سألته على اسم إخلاص كاملا، فتغرق إش إش في التفكير.

أبطال مسلسل إش إش

والعمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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