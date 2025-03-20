مسلسل إش إش الحلقة 21، مي عمر تتعرض للضرب المبرح

مسلسلات رمضان 2025 ، بدأت الحلقة 21 من مسلسل إش إش بتصاعد درامي قوي، حيث تفاجأ رجب بمحاولة مختار الاعتداء على زوجته إش إش، ما جعله يفقد السيطرة على أعصابه.

اندفع بسرعة إلى الشقة وهو في حالة غضب عارم، وانهال بالضرب على مختار داخل المنزل، ثم أكمل ضربه أمام الجميع في الشارع، ليؤكد للجميع أن علاقته بمختار قد انتهت تمامًا، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

وبعد عودته إلى المنزل، تصاعدت الأحداث عندما حاولت لبنى الانتقام لمختار، فدخلت في مواجهة مع إش إش، التي لم تتردد في ضربها، لكن مع سماعها صوت رجب قادمًا، تعمدت ترك لبنى تضربها، حتى توهمه بأنها ضحية لمؤامرة.

وبالفعل، وقع رجب في الفخ، فقام بضرب لبنى وطردها من المنزل، وفي المقابل، لم يستسلم مختار بسهولة، فقد استبد به الغضب وذهب إلى بيت عبد العاطي وهو يضمر نوايا سيئة تجاه إش إش.

أما رجب، فرغم تأكيده في السابق أنه لا يهتم بمعرفة والد طفل إش إش، فإنه منحها مهلة يوم واحد للاعتراف بالحقيقة، متمنيًا ألا يكون مختار هو الأب، ثم دخل في اجتماع مع المعلم النوري واتفق معه على موعد تسليم الصفقة، إلا أن إش إش كانت تتنصت وقامت بالاتصال بالضابط معتصم، ليتم الإعداد لمداهمة المكان والقبض على رجب.

في الوقت نفسه، توجهت إش إش إلى منزل والدتها، لكنها تفاجأت بوجود بوشكاش هناك، الذي بدأ بابتزازها، مطالبًا بمبلغ مليون جنيه مقابل عدم إفشاء سر إش إش وعندما علم بوجود 400 ألف إضافية، رفع مطالبه إلى مليون و400 ألف جنيه، متعهدًا بعدم إفشاء أي أسرار أخرى، وبالفعل، استلم المال وغادر المكان.

أما مختار، فبعد فشله في السيطرة على الموقف، لجأ إلى فرج الجريتلي، معلنًا استعداده لتنفيذ أي شيء يطلبه منه، حتى لو كان الأمر يتطلب طلاق لبنى.

واختُتمت الحلقة بمكالمة هاتفية من مختار، حيث قام بتهديد إش إش، مؤكدًا لها أنه لن يتركها ولن يتخلى عن “حقه”، وبينما كانت إش إش تغادر المنزل، تفاجأت برجال مجهولين يهاجمونها، حيث انهالوا عليها بالضرب العنيف مستهدفين بطنها بشكل خاص، قبل أن يتركوها في حالة يُرثى لها.

مسلسل إش إش الحلقة 20

دارت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل إش إش حول الصدمة التي شعرت بها إش إش عندما علمت بأن رجب عقيم.

وشعرت أسرتها بالقلق والرعب حيال رد فعل رجب المحتمل، خاصة والدتها إخلاص، وبينما كانت العائلة غارقة في القلق، دق الباب فجأة، وظهر رجب وعلى وجهه علامات الغضب والحيرة، لكن رد فعله جاء غير متوقع، حيث طلب من إخلاص أن تزغرد فرحًا بحمل ابنتها، ثم طلب من إش إش أن تعود معه إلى المنزل.

حاولت إخلاص إقناعه بأن تذهب معها للاطمئنان على صحتها، لكنه رفض مصرا على أن يحتفل بالمناسبة معها وحدها، وعند عودتهما إلى المنزل، بدا رجب مترددًا بين الشك والتساؤلات، وكأنه يفهم ما يحدث، لكنه في الوقت ذاته حاول التظاهر بأنه لا يعلم الحقيقة.

بدأ يتحدث مع إش إش عن اسم المولود، لكن مشاعر الخوف والقلق تملكتها. وبينما كان الموقف مشحونًا، دق الباب فجأة، وكانت فاتن هي القادمة، سألت رجب عن سبب تغير تصرفاته معها، فأخبرها أنه قد بدأ الغدر تجاه الجميع وتحدثت إش إش فجأة وأخبرتها بالحمل.

صُدمت فاتن ونزلت على الفور لتخبر عبد العاطي، مختار، لبنى، وشادية بالخبر، وحين علمت شادية بالأمر، واجهت رجب قائلة كيف يكون لخ طفل وهو عقيم، فأجابها بأنه أجرى عملية منذ خمسة عشر عامًا، وأبلغه الطبيب حينها أنه بحاجة إلى امرأة جميلة، وإش إش كانت السبب في حدوث الحمل.

وبعد فترة، قررت إش إش زيارة والدتها، لكنها فوجئت بوشكاش يهددها، مطالبًا إياها بمبلغ مليون جنيه مقابل عدم إخبار رجب بأن الطفل الذي تحمله ليس ابنه.

وبينما كانت تغادر، التقت بعبد العاطي، الذي أخبرها بأن الطفل في بطنها هو ابن مختار، وأشار إلى أنه وجد رقم الضابط معتصم في كشف مكالماتها وأنه يريد الحديث معها مؤكدا أن مصلحتهما واحدة خاصة بعدما اتفق مع فرج ضد رجب.

وعندما عادت إلى المنزل، واجهها رجب قائلًا أنه يعلم أن هذا الطفل ليس ابنه ولا يريد معرفة والده حتى لا يقتله، وقرر ستر إش إش لأنه يحبها وحبه لها لا يضاهيه شيء، ثم خرج ليعلن أمام الجميع أن زوجته حامل، فتلقى التهاني من الجميع، بينما كانت إش إش تشعر بانتصارها، فيما وقفت شادية تراقب الموقف في صمت.

لاحقًا، جاء مختار إلى منزل إش إش وواجهها بالسؤال هل هذا الطفل ابنه؟، لكنها استدرجته بحديثها حتى وقع في فخها، وحين دخل إلى غرفتها، أغلقت الباب عليه، وصرخت مدعية أنه يحاول الاعتداء عليها ويحاول اغتصابها، ثم خرجت إلى الشرفة تستنجد برجب.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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