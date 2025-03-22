وزير الرياضة يوجه نداء للجماهير المصرية بعد فوز مصر على إثيوبيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام حسن، بالفوز المستحق على منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة المصرية للمنتخب الوطني في مشواره نحو التأهل للمونديال، مشددًا على أهمية الحضور الجماهيري في المباراة المقبلة أمام سيراليون، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة الصعود ومواصلة مسيرة الانتصارات.

ودعا "صبحي" الجماهير المصرية إلى مؤازرة المنتخب بقوة في اللقاء الحاسم، مشيدًا بروح اللاعبين وأدائهم المتميز خلال المباراة، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الهدف المنشود وإسعاد الشعب المصري.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الجميع يقف خلف المنتخب الوطني وجميع المنتخبات لتحقيق الإنجازات التي تلبي تطلعات الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الرياضية القارية والعالمية.

مصر ضد إثيوبيا

وحقق منتخب مصر فوزًا هامًّا أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

ويستعد منتخب مصر لتأكيد الصعود لمونديال كأس العالم 2026 حال الفوز على سيراليون يوم الثلاثاء المقبل.

ورفعت منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه سيراليون وبوركينا فاسو، بينما توقف رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

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