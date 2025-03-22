الكيلو بـ30 جنيها، القطايف جزء أساسي بشهر رمضان في البحيرة (فيديو وصور)

تعد القطايف من أشهر الحلويات التي يتميز بها شهر رمضان المبارك وتحظى بشعبية كبيرة في محافظة البحيرة وجميع محافظات مصر المختلفة.

وتعتبر القطايف بحشواتها المختلفة رمزًا مهما من رموز الشهر الكريم، وذلك رغم سهولة عملها لكن تعد من أهم الحلويات التاريخيّة.

القطايف بمحافظة البحيرة، فيتو

القطايف بمحافظة البحيرة، فيتو



ويقول مسعد بيومي صاحب الـ 50 عاما ويعمل بمهنة صناعة القطايف والكنافة منذ أكثر من ثلاثين عاما بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة: ان صناعة القطايف من أهم معالم شهر رمضان حيث تقدم كحلوى مميزة ويتم عملها فقط بالماء والدقيق والخميرة ويتم طهيها على صاج من النحاس السخن، ويُضاف إليها عادة حشوات مثل الجوز أو القشطة أو المكسرات او حشوات مالحة.

وأوضح ايضا ان صناعة القطايف اليدوية تحتاج الي أدوات بسطية واهمها صاج من النحاس الساخن فقط حتى يتم طهيها بشكل افضل وبالاضافة إلى قوام عجين مظبوط وهذا الشئ يكون بالخبرة مع الوقت مؤكدا ان معظم اقبال المواطنين يكون عليها لانها تمتلك طعم مختلف ومميز عن الآلية كما ان اسعارها 30 جنيها للكيلو.

القطايف بمحافظة البحيرة، فيتو

ومع مرور الوقت شهدت صناعة القطايف والكنافة تطورًا ملحوظًا من النوع التقليدي واليدوي عن الآلية ورغم هذه التطورات لا يزال الإقبال على القطايف اليدوية كبيرًا، خاصة في شهر رمضان المبارك حيث يفضل العديد من الناس النكهة التقليدية وتظل القطايف جزء لا يتجزأ من تقاليد رمضان في محافظة البحيرة.

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