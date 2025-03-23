5 نصائح لتناول الأدوية في رمضان، تعرف عليهم

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون معهد تيودر بلهارس سلسلة "صوموا تصحوا"، والذي يركز على كيفية تناول الأدوية بشكل آمن أثناء الصيام.

وقالت مها بدر، باحث الفارماكولوجي، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن هناك نصائح لتناول الأدوية في رمضان دون التأثير على الصيام.

نصائح لتناول الأدوية في رمضان دون التأثير على الصيام:



تنظيم مواعيد الأدوية بين الإفطار والسحور وفقًا لتوجيهات الطبيب.



بعض الأدوية تتوفر بأشكال ممتدة المفعول تقلل من عدد الجرعات اليومية.



بعض العلاجات مثل المراهم والقطرات لا تفطر ويمكن استخدامها نهارًا بأمان.



استشر طبيبك حول الأدوية التي تحتاج إلى تناولها على معدة فارغة لتحديد التوقيت المناسب.

التنظيم الجيد لمواعيد الدواء يساعدك على الصيام بأمان وصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.