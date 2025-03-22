التعليم العالي: ملتقى الإنشاد الديني يعكس التلاحم الوطني ويعزز القيم بين الطلاب

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزيز قيم التعايش والتسامح والمحبة بينهم.

التعليم العالي: ملتقى الإنشاد الديني يعكس التلاحم الوطني ويعزز القيم النبيلة بين الطلاب

وفي هذا الإطار، اختتمت فعاليات الموسم الثاني من ملتقى الانشاد الديني والترانيم،الذي جاء تحت شعار "رمضان يجمعنا"، الذي نظمه قطاع الأنشطة الطلابية بالتعاون مع جامعة الأزهر، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منتصر القللي، رئيس قسم التربية الموسيقية بجامعة أسيوط والمنسق الفني للملتقى، وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بمقر معهد إعداد القادة.

وشهدت فعاليات الملتقى عروضًا إنشادية وترانيم متنوعة قدمها طلاب الجامعات، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية وفنية، كما ناقشت إحدى المحاضرات دور الفن كقوة ناعمة في تعزيز الوحدة المجتمعية.

وحضر الحفل الختامي عدد من القيادات الدينية والثقافية، منهم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ومدير المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي ألقى قصائد شعرية أثرت الفعاليات، وفاز بلقب أمير الشعراء، بينما قدّم فريق الإنشاد والترانيم بجامعة عين شمس أداءً استثنائيًا لاقى تفاعلًا واسعًا.

من جانبه، أعرب الدكتور سلامة داوود عن امتنانه لوزارة التعليم العالي ولمعهد إعداد القادة على دعمهم الملتقى، مؤكدًا دور جامعة الأزهر في ترسيخ قيم التسامح والهوية الثقافية.

فيما أوضح الدكتور كريم همام أن الملتقى سيظل حدثًا سنويًا لدعم المواهب الشابة وبناء شخصية الطلاب عبر فنون تُعزز الوحدة الوطنية.

ملتقي الإنشاد الديني

يُذكر أن الملتقى يندرج ضمن الفعاليات الرمضانية التي تجمع بين الروحانية والإبداع، لتعزيز الحوار الإنساني وإبراز أصالة التراث الفني المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.