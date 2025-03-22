الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

غارات أمريكية تستهدف مخازن أسلحة وثكنات للحوثيين

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن القوات الأمريكية شنت غارة على محيط معسكر ماس شمال مأرب في اليمن، واستهدفت غارات أمريكية مخازن أسلحة وثكنات للحوثيين قرب براقش في الجوف.

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار الحملة الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن، وفقا لموقع "بوليتيكو" الإخباري.

 

حاملة الطائرات "هاري إس ترومان"

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، توجيهًا بتمديد انتشار مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" الضاربة، التي تنشط حاليًا في البحر الأحمر، لمدة شهر إضافي على الأقل، بحسب ما أفاد به مسؤولان في وزارة الدفاع رفضا الكشف عن اسميهما لاعتبارات تتعلق بالأمن العملياتي.

 

ومن المقرر أن تنضم إلى المجموعة في الأسابيع المقبلة حاملة الطائرات "كارل فينسون" برفقة مدمرات مرافقة، بعد أن أنهت مؤخرًا سلسلة من التدريبات المشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية في بحر الصين الشرقي.

 

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال ستة أشهر التي تنشر فيها الولايات المتحدة حاملتي طائرات في منطقة الشرق الأوسط، لكنها الأولى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. 

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اليمن مأرب البنتاجون الحوثيين جماعة الحوثى

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