السبت 22 مارس 2025
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حوادث

مصرع تلميذ غرقا داخل ترعة في قنا

غرق، فيتو
غرق، فيتو

لقي تلميذ مصرعه، غرقًا داخل ترعة في نجع السدر قرية البحري قمولا مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم نقله إلى مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده من مركز شرطة نقادة مصرع تلميذ غرقًا داخل ترعة في قرية البحري قمولا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع رياض.أ.م، يبلغ من العمر 9 أعوام، غرقًا داخل ترعة في قرية البحري قمولا نجع السدر مركز نقادة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة نقادة مستشفي طوخ

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