مصرع تلميذ غرقا داخل ترعة في قنا

لقي تلميذ مصرعه، غرقًا داخل ترعة في نجع السدر قرية البحري قمولا مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم نقله إلى مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده من مركز شرطة نقادة مصرع تلميذ غرقًا داخل ترعة في قرية البحري قمولا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع رياض.أ.م، يبلغ من العمر 9 أعوام، غرقًا داخل ترعة في قرية البحري قمولا نجع السدر مركز نقادة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.