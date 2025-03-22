أخبار مصر اليوم، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من هذه الظاهرة، أسعار تذاكر النوم والـvib خلال إجازة عيد الفطر المبارك، معلومات عن المفترس الغامض الذي أرعب جنود الاحتلال

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من هذه الظاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





أسعار تذاكر النوم والـvib خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد، بالتنسيق مع كافة الجهات استعدادها لتشغيل قطارات العيد وبدء رحلات عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة لتأمين سير القطارات والرحلات وتقديم أفضل خدمة للركاب.





مبادرة ساعة الأرض، إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة في 15 موقعا ومتحفا

بدأت، وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار المشاركة في المبادرة السنوية العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"والتى تأتي هذا العام تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض" وذلك من خلال إطفاء الإنارة الخارجية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، في عدد من المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.





كوثر محمود: قفزة مالية لنقابة التمريض من 5 إلى 500 مليون جنيه في 12 عامًا

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن نجاح الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للتمريض، التي انعقدت اليوم وفقًا للقانون رقم 115 لسنة 1976، بحضور 1300 ممرض وممرضة من مختلف محافظات الجمهورية، والتي شهدت استقبالًا حافلًا لنقيب التمريض بالزغاريد والتصفيق الحاد، في تعبير عن دعم الأعضاء وثقتهم في إدارة النقابة.





السيسي: الفن كان صناعة وتحول إلى تجارة وأنا خايف على الذوق العام للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور الفن والإعلام فى تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام خاصة في أجيال الشباب.





رسالة حاسمة من السيسي بشأن تنظيم الفن وحماية المجتمع وقيمه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه عندما تحدث عن الإعلام والفن، فإن ذلك كان انطلاقا من خوفه على المجتمع وقيمه ومبادئه.





مواعيد الإعلان عن امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد بالمحافظات

يزداد البحث من قبل المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري عن مواعيد الإعلان عن امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في باقي المحافظات.



وخلال السطور التالية نستعرض، مواعيد الإعلان امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في باقي المحافظات.

وبشأن مواعيد الإعلان عن امتحانات المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في باقي المحافظات، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظة الإسماعيلية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الوشق المصري، معلومات عن المفترس الغامض الذي أرعب جنود الاحتلال

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تعرض جنود الاحتلال الإسرائيلي لهجوم من حيوان الوشق المصري، المعروف بمهاراته الفائقة في الصيد والدفاع عن نفسه.



هذه الحادثة النادرة سلطت الضوء على هذا المفترس الغامض، الذي يعيش في البرية ويتمتع بقدرات استثنائية.

ويُعد الوشق المصري جزءًا من التراث البيئي الفريد لمصر، حيث يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن الطبيعي، فما هو الوشق المصري؟ وما سر قوته التي جعلته قادرًا على مواجهة البشر؟

التضامن: 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة

أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر نجحت على مدار العقد في تغطية 30٪ من الأسر المصرية، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ لعدد 4.7 مليون أسرة إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة.

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