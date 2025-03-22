السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

وزارة البيئة تحتفل بساعة الأرض من خلال مبادرة "الغردقة خضراء"

وزارة البيئة
وزارة البيئة
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نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي ومحميات البحر الأحمر، احتفالية خاصة بمبادرة "ساعة الأرض"، وذلك ضمن فعاليات مشروع "الغردقة خضراء"، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وجمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر (هيبكا) ومارينا الغردقة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية المشاركة الفعالة في هذه المبادرة البيئية العالمية، مشيرة إلى أن إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة يرسل رسالة قوية للتكاتف العالمي في مواجهة التغيرات المناخية، كما دعت المجتمع المحلي في الغردقة وكافة المحافظات المصرية للمشاركة في هذه المبادرة، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية.

حملة "من أجل الغردقة الخضراء" لتعزيز العمل المناخي

على هامش الاحتفالية، أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع "الغردقة خضراء" حملة محلية تحت شعار "من أجل الغردقة الخضراء"، والتي تهدف إلى تشجيع الفنادق والمنشآت السياحية على تبني ممارسات مستدامة. وقد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أن 11 فندقًا في الغردقة تعهدوا بدعم العمل المناخي والمشاركة في المبادرات البيئية خلال عام 2025.

من جانبها، أوضحت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع "الغردقة خضراء"، أن الحملة ترتكز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحويل الغردقة إلى مدينة مستدامة صديقة للبيئة، ما يساهم في تقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي على قطاع السياحة والبيئة المحلية.

ساعة الأرض 
ساعة الأرض 

مصر ودورها الريادي في ساعة الأرض 2025

تأتي مشاركة مصر في احتفالية ساعة الأرض 2025 تأكيدًا على التزامها بالمشاركة الفعالة في الجهود البيئية العالمية، وتعد هذه الفعالية فرصة هامة لتسليط الضوء على الجهود المصرية في مكافحة التغير المناخي، في ظل تحقيق توفير ملموس في استهلاك الطاقة على مستوى العالم خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن ساعة الأرض هي مبادرة عالمية أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2007، بهدف رفع الوعي حول القضايا البيئية، حيث يتم إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة في آخر سبت من شهر مارس سنويًا. وقد شهدت المبادرة العام الماضي مشاركة واسعة من أكثر من 180 دولة، وأسهمت في توفير ما يزيد عن 1.4 مليون ساعة من استهلاك الطاقة.

 

 

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