السبت 22 مارس 2025
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السياحة تبدأ جهود إعادة تطوير السياحة الصحراوية بضوابط محكمة

السياحة الصحراوية
السياحة الصحراوية
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بدأت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جهودا مدروسة لإعادة تنشيط السياحة الصحراوية خاصة في صحراء مصر الغربية.

إعادة تنشيط السياحة الصحراوية

وعقدت لجنة السياحة الخارجية بالغرفة برئاسة كريم المنباوي عدة اجتماعات مع كبري الشركات المتخصصة في السياحة الصحراوية للوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا النمط السياحي المهم لبدء حوار مع الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بعودة السياحة الصحراوية لبحث إزالة كل تلك المعوقات وإعادة تنشيطها بعد سنوات من التباطؤ، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا حول جهود إحياء السياحة الصحراوية إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي.

شارك في هذه الاجتماعات كل من أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على هيئة تنشيط السياحة، وكريم محسن نائب رئيس الغرفة، وشريف البنا نائب رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة، وهيثم عرفة عضو اللجنة بالإضافة إلى عدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد كريم المنباوي رئيس اللجنة أن هناك اهتماما كبيرا من القطاع السياحي بإعادة تنشيط هذا النمط السياحي المهم، موضحا ان ما يشجع على تلك الجهود والثقة في نجاحها هذا الاهتمام الحكومي الكبير بصناعة السياحة والسعي لإزالة أية معوقات أمام انطلاقها ونموها وتطورها.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للسياحة الصحراوية بمصر لعدة أسباب في مقدمتها المزايا العديدة التي تتمتع بها مصر في هذا المنتج السياحي والتي قد لا تضاهيها دولة أخرى، مشيرًا إلي أن السياحة الصحراوية عالية الدخل بشكل كبير يستحق إزالة أية معوقات أمام انطلاقها تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي.

عدم توافر سيارات الدفع الرباعي

وأضاف كريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة الشركات أن أهم ما أسفرت عنه الاجتماعات فيما يخص المشاكل التي تواجه السياحة الصحراوية عدم توافر سيارات الدفع الرباعي التي يحتاجها تنشيط هذا المنتج، وقد قامت اللجنة بالتنسيق التام مع قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي بوضع تصور لتقديم تسهيلات لاستيراد تلك السيارات , كما تم وضع تصور لضوابط محكمة للإستفادة من السيارات المتوافرة لدى أهالي تلك المناطق وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للسياحة تجاه تلك المجتمعات وخدمة أهاليها، بجانب التأكيد على توافر الخدمات المختلفة أمام رواد تلك السياحة المميزة من إعاشة وتأمين وخدمات مختلفة تخص الإقامة بالصحراء

وأشاد كريم المنباوي بتعاون كافة جهات الدولة مع القطاع السياحية وتفهم كافة الأجهزة لأهمية إطلاق هذا المنتج السياحي المهم، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق هذا المنتج بقوة في أقرب وقت وفقا لضوابط مهمة ومدروسة.

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