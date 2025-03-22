السبت 22 مارس 2025
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حوادث

ضبط 8 من حائزي الأسلحة النارية و4 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلوجرام لمخدر الحشيش - أكثر من 9 كيلوجرام لمخدر البانجو - 5 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدرى الشابو والهيروين".

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كما ضبط قطعتى سلاح نارى بدون ترخيص وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين "لــ7 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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