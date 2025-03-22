السبت 22 مارس 2025
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حوادث

استعجال تفريغ كاميرات مراقبة شركة شهيرة بالتجمع لكشف ملابسات سرقة مستندات مهمة

حبس متهمين، أرشيفية
حبس متهمين، أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالتجمع، باستعجال تفريغ الكاميرات في واقعة اتهام مساعد مدير خدمة العملاء بشركة  شهيرة بـالتجمع الخامس، بسرقة أوراق وملفات مهمة من مكتبه الخاص بفرع الشركة وقفل الإيميل خاصته من موقع الشركة. 

وكانت البداية تقدم  مساعد مدير خدمة العملاء بشركة شهيرة فرع التجمع الخامس لقسم شرطة التجمع الخامس وأبلغ عن تضرره من إدارة الشركة، لسرقتها ملفات مهمة منه خلال عمله بتلك الشركة. 

مقتل شاب في أكتوبر 

 

وعلى جانب آخر كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بمقتل شاب  بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالطريق العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار طعن ورصدت الكاميرات قيام شخصين بطعنه قبل هروبهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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