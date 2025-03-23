الأحد 23 مارس 2025
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صحة ومرأة

ماذا يحدث في جسمك عند تناول الزبادي بالعسل في وجبة السحور؟

الزبادي بالعسل، فيتو
الزبادي بالعسل، فيتو

تتزايد أهمية وجبة السحور خلال شهر رمضان، حيث تعتبر الوقود الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة ساعات الصيام الطويلة. ومن بين الخيارات الغذائية الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية، يأتي الزبادي بالعسل كخيار مثالي يجمع بين فوائد صحية متعددة.

فوائد الزبادي

حيث يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن عملية الهضم، مما يقلل من مشاكل الانتفاخ والإمساك التي قد يعاني منها الصائم، ويعد مصدرًا غنيًا بالبروتين، الذي يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كما يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية، التي تدعم صحة العظام وتقوي جهاز المناعة، ويساهم في ترطيب الجسم لإحتوائه على كمية كبيرة من الماء.

فوائد العسل

يمد الجسم بـسكريات طبيعية سهلة الهضم، تمنحه الطاقة اللازمة خلال ساعات الصيام.

يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.

يساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الحموضة.

فوائد صحية عديدة لتناول الزبادي بالعسل على السحور

تحسين الهضم

يعمل البروبيوتيك الموجود في الزبادي على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن عملية الهضم ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي.

ترطيب الجسم

يساعد الزبادي على ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل، مما يقلل من الشعور بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

إمداد الجسم بالطاقة

يوفر العسل سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة اللازمة، مما يقلل من الشعور بالإرهاق والخمول.

تعزيز المناعة

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في العسل على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

 مصدر جيد للبروتين

يعطي الزبادي الشعور بالشبع لفترات طويلة

تهدئة المعدة

يخفف الزبادي من حموضة المعدة.

نصائح لتناول الزبادي بالعسل في السحور

ينصح بتناول الزبادي بالعسل كجزء من وجبة سحور متوازنة تشمل أيضًا مصادر أخرى للبروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف.

يمكن إضافة بعض الفواكه الطازجة أو المكسرات إلى الزبادي بالعسل لزيادة قيمته الغذائية.

يجب على مرضى السكري الانتباه لكميات العسل المتناولة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو حساسية الألبان استبدال الزبادي العادي بالزبادي الخالي من اللاكتوز أو بدائل الألبان النباتية.

يعتبر الزبادي بالعسل خيارًا غذائيًا صحيًا ومفيدًا لوجبة السحور، حيث يجمع بين فوائد صحية متعددة تساهم في الحفاظ على صحة الجسم ونشاطه خلال شهر رمضان.

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