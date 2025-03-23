حصاد السياحة في أسبوع..الكشف عن مقبره قائد من عهد الملك رمسيس الثالث.. وتعيينات جديدة بقطاعات الوزارو

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الانشطة التي شاركت فيها الوزارة خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2025.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، حيث تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وفي ضوء ما تم مناقشته، وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل والذي سيستمر خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر 2025، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

الكشف عن مقبره لأحد القادة العسكريين من عهد الملك رمسيس الثالث بالاسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن مقبرة لقائد عسكري من عهد الملك رمسيس الثالث، ثاني ملوك الأسرة 20، ومجموعة من المقابر الجماعية والفردية من العصور اليونانية الرومانية والعصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال البعثة بتل روض إسكندر بمنطقة المسخوطة بمحافظة الاسماعيلية.

ويُبرز هذا الكشف الأهمية العسكرية لتل روض الأثري في حماية الحدود الشرقية للبلاد وتزويدها بالقلاع والحصون لحمايتها والدفاع عنها خلال عصر الدولة الحديثة.

زيارة ميدانية لسانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم وعدد من المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

قامت مجموعة عمل من الوزارة لتطوير منتج السياحة البيئية برئاسة مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المحميات الطبيعية منها محمية رأس محمد ومحمية نبق ومنطقة بحيرات الأكسدة بالإضافة لمدينة سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم.

كما تم تفقد الأسواق التقليدية وما يتم إنتاجه من منتجات يدوية وتقليدية والأعشاب الطبيعية التي تمتاز بها منطقة سانت كاترين، وعدد من الفنادق السياحية ومنطقة التجلي الأعظم والتعرف على خطط التطوير المستقبلية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين متوسطي الإنفاق.

وزارة السياحة والآثار تدفع بلجان مرور وتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء

قامت، وزارة السياحة والآثار في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدفع عدة لجان من الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية لمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك للمرور والتفتيش الدوري علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الكائنة بكافة مدن المحافظتين.

أسفرت نتائج أعمال اللجان عن رصد 7 كيانات غير شرعية بمحافظة البحر الأحمر، ورصد 8 كيانات أخرى غير شرعية بمحافظة جنوب سيناء تزاول نشاط الغوص والأنشطة البحرية بدون الحصول على ترخيص من الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تكليف المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة ستة أشهر بجانب عمله

قرر وزير السياحة والآثار تكليف المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة ستة أشهر بجانب القيام بمهام عمله الحالية، وذلك خلفًا للسيد عمرو القاضي.

ندب الدكتور شريف عبد الجواد لشغل منصب أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار

أصدر وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا، بندب الدكتور شريف جمال عبد الجواد لشغل منصب أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، حيث كان يشغل منصب مدير عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية.

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