شريف فتحي يكلف أحمد يوسف برئاسة هيئة تنشيط السياحة

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارا بتكليف المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة ستة أشهر بجانب القيام بمهام عمله الحالية، وذلك خلفًا الي عمرو القاضي.

رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة

ومن جانبه، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار الشكر والتقدير إلى عمرو القاضي على مجهوداته المتميزة التي بذلها وما قدمه من عمل دؤوب ومثمر خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في كل ما هو قادم.

وكان المهندس أحمد يوسف يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وكان قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وفي عام 2021 كُلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة.



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