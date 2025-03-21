مسلسل لام شمسية الحلقة 6، فصل "يوسف" أسبوع و"نيللي" تعاني من هذا المرض

مسلسل لام شمسية الحلقة 6، شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، أحداثا عديدة، حيث يتعمد "وسام" محمد شاهين تجاهل الطفل "يوسف" والانحياز لزملائه في الدرس على حسابه، وذلك بعد أزمة التحرش الأخيرة.

مسلسل لام شمسية الحلقة 6

ويتعمد "وسام" عدم مشاركة "يوسف" في مسرحية المدرسة، ويسند الأدوار لعدد من زملاء يوسف الذين لا يحبهم الأخير، ليقوم يوسف بتمزيق "تاج" كان لزميله "إسماعيل" والذي لا يحبه.

ليتشاجر الثنائي، وعلى إثر ذلك تقوم مديرة المدرسة "نادية" التي هي في نفس الوقت والدة "وسام" برفد "يوسف" أسبوعا مع تهديده في حال تكرار المشاكل سيتم فصله نهائيا من المدرسة.

مرض غريب لنيللي

وضمن الأحداث، يظهر تفاصيل المرض التي تعاني منه "نيللي" أمينة خليل، ويتعلق بشعورها بآلام كبيرة قبل وأثناء العلاقة الزوجية مع زوجها "طارق".

لتعود من جديد للعلاج مع الدكتورة التي تخبرها أن الآلم ليس عضويا وإنما يتعلق بشق نفسي آخر من العلاقة الزوجية.

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