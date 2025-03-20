محافظ دمياط يهنئ الأمهات المثاليات ويشيد بقصص كفاحهن الملهمة

هنأ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، حيث قدم التهنئة للسيدة هانم مصطفى عبد الفتاح، الحاصلة على لقب الأم المثالية الأولى لمحافظة دمياط والرابعة على مستوى الجمهورية، والسيدة فوزية طه علي النمس، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية فئة "الأم البديلة"، تقديرًا لمسيرتهما الحافلة بالعطاء والتضحية.

وأكد محافظ دمياط تقديره العميق للدور العظيم الذي تؤديه الأم المصرية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيدًا بقصص الكفاح الملهمة التي قدمتها الأمهات المثاليات هذا العام، والتي تعكس قدرة المرأة المصرية على مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح رغم الصعوبات.

"هانم مصطفى عبد الفتاح ".. أم تفانت في تربية أبنائها رغم التحديات

السيدة هانم مصطفى سليم، خاضت رحلة كفاح امتدت لأكثر من 25 عامًا، منذ أن فقدت زوجها في سن مبكرة، وهي مسؤولة عن ثلاثة أطفال، أكبرهم لم يتجاوز السابعة من عمره. وبرغم قسوة الظروف، لم تتراجع عن هدفها في توفير حياة كريمة لأبنائها، حتى تمكنوا من التخرج في كليات القمة، وتحقيق نجاحات مهنية وأسرية مشرفة.

وبترشيح من أبنائها، حصدت هانم مصطفى لقب الأم المثالية لدمياط لعام 2025، ليكون تكريمًا مستحقًا لمسيرة الصبر والعطاء والتفاني.

السيدة هانم مصطفى عبد الفتاح

السيدة فوزية النمس

رحلة كفاح تتوج "فوزية النمس" بلقب الأم المثالية البديلة

تمكنت السيدة فوزية النمس من كتابة قصة أمومة استثنائية، لم تقتصر على أبنائها الثلاثة، بل امتدت لتشمل أبناء شقيقها الراحل، الذين فقدوا والديهم في مرحلة المراهقة. وبرغم الصعوبات التي واجهتها، من مرض زوجها المبكر ثم وفاته، لم تتراجع عن دورها، بل أصبحت الملاذ والسند لهؤلاء الأبناء، حتى تمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات الطب والهندسة والشرطة.

وجاء تكريمها كأم مثالية بديلة على مستوى الجمهورية اعترافًا بما قدمته من حب ورعاية، لترسخ مفهوم أن الأمومة ليست مجرد رابطة دم، بل هي تضحية وعطاء بلا حدود.

تكريم الأمهات المثاليات ضمن احتفالات عيد الأم

ويأتي هذا التكريم ضمن احتفالات وزارة التضامن الاجتماعي بـعيد الأم، حيث أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة.

ويعكس هذا التكريم التقدير الكبير لجهود المرأة المصرية في رعاية أسرتها، ودورها المحوري في تنشئة الأجيال، ودفع عجلة التنمية، ليظل عيد الأم شاهدًا على نماذج مشرّفة من التضحية والعطاء.

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