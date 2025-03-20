الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

محافظ دمياط يشهد احتفالية يوم الشهيد ويكرم أسرهم (صور)

محافظ دمياط يشارك
محافظ دمياط يشارك في الاحتفال بيوم الشهيد

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم احتفالية يوم الشهيد والمحارب القديم، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بنادي المهندسين بمدينة دمياط، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من نواب البرلمان، وممثلي جامعة دمياط، والأوقاف، والكنيسة.

محافظ دمياط يشارك في الاحتفال بيوم الشهيد
محافظ دمياط يشارك في الاحتفال بيوم الشهيد

محافظ دمياط يشارك في الاحتفال بيوم الشهيد

وانطلق الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن.

كلمة محافظ دمياط: تخليد البطولات والتضحيات

وأعرب المحافظ خلال كلمته عن فخره بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تُقام سنويًا في التاسع من مارس، إحياءً لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام  ١٩٦٩، وأكد أن هذا اليوم يعكس أسمى معاني البطولة والفداء، مشيرًا إلى التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء مصر عبر العصور لحماية تراب الوطن.

 كما وجه تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء ومصابي العمليات الحربية، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل محفورة في وجدان المصريين.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التربية والتعليم في تنظيم الاحتفالية، التي تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتعريفهم بتضحيات أبطال الوطن. ودعا الحضور إلى استلهام روح التضحية والعمل بجد لبناء مصر الحديثة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمساهمة في مسيرة التنمية والاستقرار.

عروض فنية وتكريم أسر الشهداء

وتخلل الحفل عرض فيديو بعنوان "حكاية وفاء يوم الشهيد"، استعرض المدارس التي أُطلقت عليها أسماء الشهداء تكريمًا لهم، إلى جانب فقرات فنية وغنائية قدمها طلاب المدارس وكورال مديرية التربية والتعليم.

وفي ختام الاحتفال، قام محافظ دمياط بتكريم أسر الشهداء من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات خالدة في سبيل الوطن.

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