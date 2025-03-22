السبت 22 مارس 2025
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تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط خلال جولته الأخيرة بمدينة كفر البطيخ

إلزام مركبات التوك توك بوضع ملصقات برقم المركبة وتعريفة ركوب 6 جنيهات بدمياط

وضع ملصقات بالتسعيرة
وضع ملصقات بالتسعيرة الجديدة علي التوكتوك

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة رشدي صيام، وبحضور فايزة فودة نائب رئيس الوحدة، استهدفت وضع ملصقات تعريفية على مركبات التوك توك، تتضمن رقم المركبة وتعريفة الركوب المقررة بـ 6 جنيهات.

وذلك في إطار جهود محافظة دمياط لتنظيم حركة النقل الداخلي وضبط تعريفة الركوب، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط خلال جولته الأخيرة بمدينة كفر البطيخ.

تنظيم النقل الداخلي وتحقيق الانضباط

وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق الانضباط في تعريفة الركوب، ومنع استغلال المواطنين، والتأكد من التزام سائقى مركبات التوكتوك بالتسعيرة المحددة، خاصة مع تعدد الشكاوى من فرض أجور زائدة على الركاب. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لضبط منظومة النقل الداخلي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في المعاملات بين السائقين والركاب.

 

 

وضع ملصقات بالتسعيرة الجديدة علي التوكتوك في كفر البطيخ
وضع ملصقات بالتسعيرة الجديدة علي التوكتوك في كفر البطيخ

 

تشديد العقوبات على المخالفين

أكدت الوحدة المحلية على أن هذه الملصقات إلزامية لجميع مركبات التوكتوك داخل مدينة كفر البطيخ، مشددة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تصل إلى مصادرة المركبة في حال عدم الالتزام بوضع الملصق التعريفي، وذلك لضمان تطبيق القرار بفاعلية وتحقيق الهدف المرجو من تنظيم تعريفة الركوب.

متابعة ميدانية للتأكد من التنفيذ

من جانبها، أكدت الأجهزة التنفيذية استمرار متابعة تطبيق القرار ميدانيًا، مع شن حملات رقابية دورية لمراجعة التزام سائقي التوكتوك بالملصقات التعريفية وتعريفة الركوب المحددة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق الانضباط المروري وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المخالفات

ودعت الوحدة المحلية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بوضع الملصقات أو فرض أجور زائدة، وذلك من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وضمان عدم استغلال الركاب من قبل بعض السائقين غير الملتزمين.

 

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