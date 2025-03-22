محافظ الدقهلية يتابع حملة رفع الإشغالات بشوارع مدينة طلخا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة لرفع الإشغالات في عدد من شوارع مدينة طلخا، وأكد على رفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير بالشوارع حرصا على مصالح المواطنين، وتيسير حركة الشوارع حتى يستطيع المواطنون قضاء حوائجهم بسهولة دون تعطيل أو عرقلة.

حملة لرفع الإشغالات بشوارع طلخا

وأكد محافظ الدقهلية أن حملات رفع الإشغالات تأتي من أجل صالح المواطنين ومنع أي إشغالات تعوق حركة الشوارع وتعرقل قضاء الناس لمصالحهم، وتحافظ على المظهر الحضاري للمدينة من ناحية، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع والحفاظ على الرصيف حق المواطن.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الأستاذ أحمد إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، وبمشاركة الأستاذ محمد أنور نائب رئيس المدينة، بحملة إشغالات لرفع العديد من الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة طلخا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتعهد بعدم عودتهم لاشغال الشارع وفي حالة العودة ستضاعف العقوبة، وقامت الحملة برفع الإشغالات بشارع صلاح سالم ومزلقان القطار موقف بطرة.

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