إنشاء وحدة مرور ميت غمر على مساحة 720 مترا بتكلفة 17.5 مليون جنيه

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

إنشاء وحدة مرور ميت غمر على مساحة 720 متر بتكلفة 17.5 مليون جنيه

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال إنشاء وحدة المرور بمدينة ميت غمر، المقامة على مساحة 720 متر تقريبا، بتكلفة تبلغ 17.5 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025، وتهدف إلى توفير وحدة مرور تخدم مركز ميت غمر ومحيطه، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في إنهاء الخدمات المرورية في أماكن إقامتهم.

تفاصيل إنشاءات وحدة مرور ميت غمر

من جانبها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن المشروع ضمن الخطة الاستثمارية، وأوضح اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أن مشروع إنشاء وحدة مرور ميت غمر المكونة من الدور الأرضي والدور الأول العلوي والثاني العلوي، تم الانتهاء من إنشاء الأرضي والأول العلوي، وتجري متابعة أعمال التشطيبات للدور الأرضي، وجزء من الدور الأول العلوي، وسيتم استكمال التشطيبات بالكامل والواجهة بخطة العام المالي المقبل.

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