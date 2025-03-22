السبت 22 مارس 2025
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انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر، الإثنين

قافلة علاجية مجانية
قافلة علاجية مجانية بالدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، بعد غد الإثنين بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر، وفق خطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة خلال شهر مارس الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

إدراج كافة القرى الأكثر احتياجًا على التوالي في خطة القوافل الطبية 

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجًا على التوالي بنطاق المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في جميع قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدًا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة، وأوضح أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا في أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم.

القافلة الطبية والعلاجية المجانية، بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية، أنه وفق خطة القوافل خلال شهر مارس الجاري، تنطلق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر، يومي الإثنين والثلاثاء 24,25، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى والمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.

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