ما قيمة صدقة الفطر وعلى من تجب؟ وما نصاب زكاة المال؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق إن المال مال الله حيث يقول سبحانه: "وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ"، ونحن مستخلفون فيه وعليه، حيث يقول سبحانه:"وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ"، فمن شكر وأحسن الاستخلاف بأداء حق الله في المال بورك له فيه وكان أجره عند الله عظيما، ومن كفر النعمة وجحد حقها كان ذلك إيذانا بزوالها وسوء عاقبة جاحدها، حيث يقول الحق سبحانه:"وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ".



وعن حق الفقراء والمساكين في المال يقول الحق سبحانه في سورة الذاريات: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"، ويقول سبحانه في سورة المعارج:"وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ".

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ الله مَالًا وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ" (سنن الترمذي).

وزير الأوقاف السابق: العناية بالفقير والمحتاج تعد من أهم الأولويات وبخاصة في الشهر الفضيل

وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أنه لا شك أن العناية بالفقير والمحتاج تعد من أهم الأولويات وبخاصة في الشهر الفضيل ومع دخول العيد حيث يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) في حق الفقراء والمساكين:"أغنوهم في هذا اليوم"، ويقول: " صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"(سنن الترمذي).

قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2025

وأوضح أن صدقة الفطر فهي ٣٥ جنيها كحد أدنى وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع الأزهر الشريف، ومن وسّع وسّع الله عليه، وتُخرج عن المزكي ومن يعول حتى الأطفال الذين لم يصوموا ولو كان الطفل قد وُلد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.



وأما زكاة المال فقيمتها اثنان ونصف في المائة متى بلغ المال النصاب الذي تجب فيه الزكاة وهو ما يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب وحال عليه الحول.

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