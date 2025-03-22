تجديد حبس سائق سيارة دهس شابا في الشروق

جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس سائق سيارة ملاكي تسبب في وفاة شاب إثر اصطدامه به أثناء سير المجني عليه علي الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة الشروق وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شاب في دائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 22 عاما، مقيم في منطقة الخصوص بالقليوبية، بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أثناء سيره بالطريق الرئيسي مستقلا دراجة نارية، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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