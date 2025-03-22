السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق سيارة دهس شابا في الشروق

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس سائق سيارة ملاكي تسبب في وفاة شاب إثر اصطدامه به أثناء سير المجني عليه علي الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة الشروق وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شاب في دائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.


ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة شاب يبلغ من العمر  22 عاما، مقيم في منطقة الخصوص بالقليوبية، بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أثناء سيره بالطريق الرئيسي مستقلا  دراجة نارية، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة سائق سيارة ملاكي قسم شرطة الشروق منطقة الخصوص مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة 41 متهما في قضية "خلية النزهة الإرهابية"

حجز عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

استعجال التحريات التكميلية بواقعة "طفلة شارع التسعين"

20 مايو، الحكم على 6 مسؤولين في رئاسة حي البساتين بتهمة الرشوة

استعجال التقرير المروري لسائق خلاطة أسمنت ألقى مخلفات خرسانة في شوارع التجمع

اليوم، فصل جديد في محاكمة 6 مسؤولين برئاسة حي البساتين بتهمة الرشوة

حجز سائق خلاطة أسمنت ألقى مخلفات خرسانة في شوارع التجمع

مفاجأة في التحريات بواقعة "طفلة شارع التسعين"

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

زغلول صيام يكتب: إزاي اتحاد الكرة يجيب حكام أجانب لسيراميكا ويرفض تلبية طلب الأهلي؟! اقتراح لرئيس الوزراء حتى تكون كل المباريات بحكام أجانب

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليه الجن بيتسلسل في رمضان؟! وليه ربنا خلقه رغم إنه بيأذي الإنسان؟!، علي جمعة يجيب

ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟، إجابة حاسمة من علي جمعة

طالب يسأل: ليه الجن بيتحبس في رمضان؟ وعلي جمعة: "العيال الصغيرة" موجودة

المزيد
الجريدة الرسمية