الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

آلاف الصائمين يشاركون في أكبر مائدة إفطار جماعي بالخصوص (صور)

تنظيم اكبر مائدة
تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص، فيتو

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار مجمع، والتي ضمت حوالي 5 آلاف مواطن، من الصائمين الذين تناولوا وجبات الإفطار كتفا إلى كتف عبر مائدة تزينت بأعلام مصر، وسط فرحة كبيرة من المشاركين.

تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو
تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو

 

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حيث تم التنظيم بمنطقة «عزبة الحفير» بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمنع تعطل الحركة المرورية بالمنطقة منذ صباح اليوم وحتى الآن، وشهد الإفطار الموحد بمنطقة الخصوص تزيين المائدة بأعلام مصر بألوانه "الأحمر والأبيض والأسود"، دليلا على روح الترابط والإخاء بين المواطنين من الصائمين على المائدة بمنطقة الخصوص.

تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو
تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو


وفي هذا السياق، قال محمد النمكي، منظم المائدة، أنه جرى إقامة أكبر مائدةٌ إفطار رمضان في منطقة عذبة الحفير للعام التاني على التوالي تقيمه مؤسسة النمكي للاعمال الخيرية بالخصوص حيث ضمت المائدة أكثر من 5 ألف مواطن ومواطنة، من أبناء الخصوص، لافتا إلى أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من العمد والمشايخ ولفيف من الفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فيما عبر الأهإلى عن سعادتهم بالاجواء الرمضانية والروح الجميلة.

تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو
تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو


وأضاف «النمكي»، إنه للعام التاني على التوالي  يتم تنظيم المائدة من أجل إدخال الفرحة والسعادة على المواطنين من أهالينا بعزبة الحفير، حيث تم تنظيم المائدة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بهدف ادخال الفرحه والسعاده على الاهالي، كما يتم توزيع أماكن الجلوس والطاولات في الشوارع بطريقة منظمة، وتوفير فرق تنظيمية لضمان سلاسة دخول الصائمين وخروجهم من موقع المائدة.
وأشار محمد النمكي، منظم المائدة، إلى أنه يتم تنظيم المائدة بطريقة تضمن جلوس الجميع بسهولة ودون فوضى، وضمان توفر الطعام بكميات كافية، حيث يتم إعداد الوجبات طازجه، كما نحرص على التأكد من سلامة الطعام ومراعاة معايير النظافة والجودة التي تقدم لاهالينا.

تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو
تنظيم اكبر مائدة افطار بالخصوص،فيتو

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الإدارة العامة لمرور القليوبية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية

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