مائدة بطول الشارع، إفطار جماعي بقرية المريس بالأقصر لـ 5 آلاف صائم (فيديو وصور)

شهدت قرية حاجر المريس بالبر الغربي لمحافظة الأقصر إفطارا جماعيا لأكثر من 5 آلاف صائم من أبناء القرية وسط أجواء من الفرحة والبهجة، اليوم الخميس.

إفطار قرية المريس في الأقصر

وحرص شباب قرية المريس غرب الأقصر على تجهيز الوجبات والعصائر والتمور وفرش الشوارع بالقرية لإفطار كافة الصائمين على مائدة واحدة.



وأكد المهندس حسن عبد الشكور القريفان أحد أبناء القرية ومنسق مجلس الشباب المصري بالأقصر، لـ «فيتو» أن الإفطار الجماعي لقرية المريس يأتي لتقوية العلاقات الطيبة بين الأسر، ونشر المحبة فيما بينهم، كما شارك عددا من الإخوة الأقباط إفطار المسلمين اليوم الخميس بحضور الأنبا دانيال راعي كنيسة العذراء مريم بقرية المريس.



وأشار «عبد الشكور» إلى أن إفطار قرية حاجر المريس في الأقصر هو تجمع شعبي وإنساني ونقطة حسنة ورسالة تدوم لسنوات قادمة علي أرض التاريخ والحضارة، موجها الشكر إلى شباب القرية الذين تطوعوا لتجهيز الطعام لإظهار الإفطار في أبهى صورة.

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